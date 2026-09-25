Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка
«Symphonic Live (Live In Heineken Music Hall, Amsterdam / 2001)» — выдающаяся концертная коллекция группы Yes из 14 песен. Вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, ведущий гитарист Стив Хоу и барабанщик Алан Уайт воссоздали на сцене драматическую интенсивность своего альбома 2001 года «Magnification», а также исполнили ряд своих нестареющих хитов. Лимитированное издание на 180 г виниле, 4 LP с гравировкой на восьмой стороне, Half Speed Remaster. На протяжении более пятидесяти лет группа Yes находится в авангарде рок-музыки, отличаясь непревзойденным мастерством, креативностью и новаторским духом, благодаря которым она создает симфонические шедевры, продолжающие вдохновлять слушателей и по сей день. В поддержку своего симфонического альбома «Magnification» в 2001 году они отправились в турне, представив новый подход к своим концертным выступлениям. Они заручились помощью Европейского фестивального оркестра под управлением Вильгельма Кейтеля, чтобы наполнить свои живые выступления новыми, насыщенными текстурами, воплотив на сцене дух своего нового на тот момент альбома. Они исполняли не только треки из «Magnification», но и переосмысленные версии своих нестареющих хитов. Классические композиции, такие как «Owner Of A Lonely Heart», «Long Distance Runaround» и «I've Seen All Good People», никогда не звучали так великолепно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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