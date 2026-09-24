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Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 6
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 7
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 8
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 9
Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Passing Ships
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 6
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 7
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 8
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 9
  • Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435148427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Passing Ships
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Sideways, Passing Ships, Plantation Bag, Noon Tide, The Brown Queen, Cascade, Yesterdays Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1963 года американского джазового пианиста. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке.

Отзывы о товаре Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435148427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Passing Ships
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Sideways, Passing Ships, Plantation Bag, Noon Tide, The Brown Queen, Cascade, Yesterdays Tomorrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1963 года американского джазового пианиста. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Hill - Passing Ships (Analogue, Tone Poet) (0602435148427) виниловая пластинка - по цене 8990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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