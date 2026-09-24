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Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка

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Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 1
Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 2
Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Retrospective
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 1
  • Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 2
  • Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715664
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241431340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Retrospective
Жанр
Кантри
Трек-лист
Spanish Harlem, Underground, Texas Rangers, 24 Hours Of Love, Fhear A Bhata, Seven Hours, Primitive Man, Kalerka, The Four Marys, Grandmother, MacDougall's Men, Hey How My Johnnie Lad, Auld Lang Syne / Bring It On Home To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spanish Harlem, Underground, Texas Rangers, 24 Hours Of Love, Fhear A Bhata, Seven Hours, Primitive Man, Kalerka, The Four Marys, Grandmother, MacDougall's Men, Hey How My Johnnie Lad, Auld Lang Syne / Bring It On Home To Me

Отзывы о товаре Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241431340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Retrospective
Жанр
Кантри
Трек-лист
Spanish Harlem, Underground, Texas Rangers, 24 Hours Of Love, Fhear A Bhata, Seven Hours, Primitive Man, Kalerka, The Four Marys, Grandmother, MacDougall's Men, Hey How My Johnnie Lad, Auld Lang Syne / Bring It On Home To Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spanish Harlem, Underground, Texas Rangers, 24 Hours Of Love, Fhear A Bhata, Seven Hours, Primitive Man, Kalerka, The Four Marys, Grandmother, MacDougall's Men, Hey How My Johnnie Lad, Auld Lang Syne / Bring It On Home To Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rebecca Pidgeon - Retrospective (Audiophile Edition) (4895241431340) виниловая пластинка – стоимость товара 5820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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