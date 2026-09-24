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Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка

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Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 2
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 3
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 4
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 5
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 6
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 7
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 8
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 9
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 10
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 11
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 12
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 13
Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
BUBBLEGUM
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 10
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 11
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 12
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 13
  • Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618263300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
BUBBLEGUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
When Your Number Isn't Up, Hit The City, Wedding Dress, Methamphetamine Blues, One Hundred Days, Bombed, Strange Religion, Sideways In Reverse, Come To Me, Like Little Willie John, Can't Come Down, Morning Glory Wine, Head, Driving Death Valley Blues, Out Of Nowhere
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When Your Number Isn't Up, Hit The City, Wedding Dress, Methamphetamine Blues, One Hundred Days, Bombed, Strange Religion, Sideways In Reverse, Come To Me, Like Little Willie John, Can't Come Down, Morning Glory Wine, Head, Driving Death Valley Blues, Out Of Nowhere

Отзывы о товаре Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618263300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
BUBBLEGUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
When Your Number Isn't Up, Hit The City, Wedding Dress, Methamphetamine Blues, One Hundred Days, Bombed, Strange Religion, Sideways In Reverse, Come To Me, Like Little Willie John, Can't Come Down, Morning Glory Wine, Head, Driving Death Valley Blues, Out Of Nowhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When Your Number Isn't Up, Hit The City, Wedding Dress, Methamphetamine Blues, One Hundred Days, Bombed, Strange Religion, Sideways In Reverse, Come To Me, Like Little Willie John, Can't Come Down, Morning Glory Wine, Head, Driving Death Valley Blues, Out Of Nowhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - Bubblegum (coloured) (0607618263300) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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