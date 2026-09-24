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Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка

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Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 1
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 2
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 3
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 4
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 5
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 6
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 7
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 8
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 9
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 10
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 11
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Warm Chris
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 1
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 2
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 3
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 4
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 5
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 6
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 7
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 8
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 9
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 10
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 11
  • Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400039117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Warm Chris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ennui, Tick Tock, Fever, Warm Chris, Lawn, Passion Babe, Coming Round The Mountain, The Henry Moore, Bubbles, Leathery Whip
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка

Для Warm Chris новозеландский музыкант из Аотеароа воссоединился с продюсером Джоном Пэришем, продолжив профессиональное сотрудничество, начавшееся в 2017 году и выпустившее ряд ключевых работ (альбом Party 2017 года и последний альбом Designer). Все десять треков были записаны в студии Rockfield Studios в Уэльсе, в альбоме приняли участие H. Hawkline, Seb Rochford, Gavin Fitzjohn, John and Hopey Parish и Jason Williamson (Sleaford Mods).

Отзывы о товаре Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400039117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Warm Chris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ennui, Tick Tock, Fever, Warm Chris, Lawn, Passion Babe, Coming Round The Mountain, The Henry Moore, Bubbles, Leathery Whip
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Для Warm Chris новозеландский музыкант из Аотеароа воссоединился с продюсером Джоном Пэришем, продолжив профессиональное сотрудничество, начавшееся в 2017 году и выпустившее ряд ключевых работ (альбом Party 2017 года и последний альбом Designer). Все десять треков были записаны в студии Rockfield Studios в Уэльсе, в альбоме приняли участие H. Hawkline, Seb Rochford, Gavin Fitzjohn, John and Hopey Parish и Jason Williamson (Sleaford Mods).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aldous Harding - Warm Chris (0191400039117) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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