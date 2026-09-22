Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715565
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400010215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fixture Picture, Designer, Zoo Eyes, Treasure, The Barrel, Damn, Weight Of The Planets, Heaven Is Empty, Pilot
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка
"Designer" - третий студийный альбом новозеландской автора-исполнителя Олдос Хардинг, выпущенный 26 апреля 2019 года лейблом 4AD. Песня "The Barrel" получила премию APRA Silver Scroll в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400010215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fixture Picture, Designer, Zoo Eyes, Treasure, The Barrel, Damn, Weight Of The Planets, Heaven Is Empty, Pilot
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Designer" - третий студийный альбом новозеландской автора-исполнителя Олдос Хардинг, выпущенный 26 апреля 2019 года лейблом 4AD. Песня "The Barrel" получила премию APRA Silver Scroll в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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