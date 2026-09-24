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Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка

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Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 1
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 2
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 3
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 4
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 5
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 6
Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Ten Rapid
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 1
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 2
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 3
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 4
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 5
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 6
  • Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Action Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
[5051083195355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Ten Rapid
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Summer, Helicon 2, Angels Versus Aliens, I Am Not Batman, Tuner, Ithica 27 o 9, A Place for Parks, Helicon 1, End
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer, Helicon 2, Angels Versus Aliens, I Am Not Batman, Tuner, Ithica 27 o 9, A Place for Parks, Helicon 1, End



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Action Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
[5051083195355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Ten Rapid
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Summer, Helicon 2, Angels Versus Aliens, I Am Not Batman, Tuner, Ithica 27 o 9, A Place for Parks, Helicon 1, End
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer, Helicon 2, Angels Versus Aliens, I Am Not Batman, Tuner, Ithica 27 o 9, A Place for Parks, Helicon 1, End


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mogwai - Ten Rapid (5051083195355) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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