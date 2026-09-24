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Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка

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Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка - фото 1
Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Brainkiller
Альбом (сингл)
Colourless Green Superheroes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка - фото 1
  • Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Brainkiller
Альбом (сингл)
Colourless Green Superheroes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Vindicator Returns, Scribble, Empty Words, Top of the World, Orange Grey Shades, A Piedi Verso II Sole, Plates, Noodlin, Labratorio, Secret Mission, Otaku Goes To A Rave, Viv, To Be Continued
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Vindicator Returns, Scribble, Empty Words, Top of the World, Orange Grey Shades, A Piedi Verso II Sole, Plates, Noodlin, Labratorio, Secret Mission, Otaku Goes To A Rave, Viv, To Be Continued



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Brainkiller
Альбом (сингл)
Colourless Green Superheroes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Vindicator Returns, Scribble, Empty Words, Top of the World, Orange Grey Shades, A Piedi Verso II Sole, Plates, Noodlin, Labratorio, Secret Mission, Otaku Goes To A Rave, Viv, To Be Continued
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Vindicator Returns, Scribble, Empty Words, Top of the World, Orange Grey Shades, A Piedi Verso II Sole, Plates, Noodlin, Labratorio, Secret Mission, Otaku Goes To A Rave, Viv, To Be Continued


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brainkiller - Colourless Green Superheroes (5060197760366) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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