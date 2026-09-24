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Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка

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Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 1
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 2
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 3
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 4
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 5
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 6
Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Spaceways
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 2
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 3
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 4
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 5
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 6
  • Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574708116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Spaceways
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude And Shadow-Light World, The Wind Speaks, We Sing This Song, Outer Space Incorporated, We Travel The Spaceways
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка

Альбом «Spaceways» состоит из живых выступлений Сан Ра и его Arkestra в Нью-Йорке в 1966 и 1968 годах. Эти записи показывают Сан Ра в своей стихии, свободный и космический, как всегда, с более чем дюжиной участников его Arkestra в качестве бэк-вокалиста. Записи были ремастерированы для винила и изданы на виниле аудиофильского качества компанией Pallas Group в Германии.



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574708116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Spaceways
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude And Shadow-Light World, The Wind Speaks, We Sing This Song, Outer Space Incorporated, We Travel The Spaceways
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Spaceways» состоит из живых выступлений Сан Ра и его Arkestra в Нью-Йорке в 1966 и 1968 годах. Эти записи показывают Сан Ра в своей стихии, свободный и космический, как всегда, с более чем дюжиной участников его Arkestra в качестве бэк-вокалиста. Записи были ремастерированы для винила и изданы на виниле аудиофильского качества компанией Pallas Group в Германии.


Теги товара: Fusion
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Доставка
Отзывы


Sun Ra - Spaceways (0711574708116) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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