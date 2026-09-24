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OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка

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OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 1
OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 2
OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 3
OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 4
OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Italian Stallion
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Italian Stallion
Жанр
Диско
Трек-лист
Italian Stallion Theme, Three Girls In A Whirl, Flexing, Outside Walk, Shower Her With Love, Waiting, Magic Mirror, Leaving For The Party, Dance Alone, Living The Highlife, Circle Dance, Cocktails For Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка

Возможно, имя Деля Кэшера не так известно широкой публике, но вы, несомненно, слышали его музыку. Будучи участником знаменитой группы Wrecking Crew, он сыграл на сотнях записей, которые стали саундтреком к нашей жизни. Он играл на гитаре Lawrence Welk, записал первое демо Фрэнка Заппы, аккомпанировал Элвису Пресли и делал гитары с Les Paul. Среди его многочисленных изобретений – педаль Wah-Wah и Ecco-Fonic, повлиявшие на развитие игры на электрогитаре. В 1976 году Кэшеру было поручено написать и записать саундтрек к фильму «Итальянский жеребец» (Italian Stallion), ребрендингу эротического порнофильма 1970 года «Вечеринка у Китти и Стада», в котором впервые на экране появился Сильвестр Сталлоне. Хотя даже Сталлоне назвал фильм «ужасным», саундтрек к «Итальянскому жеребцу» сам по себе является музыкальным шедевром. Кэшер привлек лучших музыкантов, включая участников Wrecking Crew, чтобы записать один из самых фанковых и грувовых альбомов 70-х. Более 40 лет спустя, с помощью ORG Music, Дел Кэшер откопал свои оригинальные мастер-ленты и собрал материал, достойный пластинки, для первого релиза саундтрека. Альбом Italian Stallion дебютирует на виниле эксклюзивно для RSD 2021. Тираж ограничен 1000 экземплярами.

Отзывы о товаре OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Italian Stallion
Жанр
Диско
Трек-лист
Italian Stallion Theme, Three Girls In A Whirl, Flexing, Outside Walk, Shower Her With Love, Waiting, Magic Mirror, Leaving For The Party, Dance Alone, Living The Highlife, Circle Dance, Cocktails For Two
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Возможно, имя Деля Кэшера не так известно широкой публике, но вы, несомненно, слышали его музыку. Будучи участником знаменитой группы Wrecking Crew, он сыграл на сотнях записей, которые стали саундтреком к нашей жизни. Он играл на гитаре Lawrence Welk, записал первое демо Фрэнка Заппы, аккомпанировал Элвису Пресли и делал гитары с Les Paul. Среди его многочисленных изобретений – педаль Wah-Wah и Ecco-Fonic, повлиявшие на развитие игры на электрогитаре. В 1976 году Кэшеру было поручено написать и записать саундтрек к фильму «Итальянский жеребец» (Italian Stallion), ребрендингу эротического порнофильма 1970 года «Вечеринка у Китти и Стада», в котором впервые на экране появился Сильвестр Сталлоне. Хотя даже Сталлоне назвал фильм «ужасным», саундтрек к «Итальянскому жеребцу» сам по себе является музыкальным шедевром. Кэшер привлек лучших музыкантов, включая участников Wrecking Crew, чтобы записать один из самых фанковых и грувовых альбомов 70-х. Более 40 лет спустя, с помощью ORG Music, Дел Кэшер откопал свои оригинальные мастер-ленты и собрал материал, достойный пластинки, для первого релиза саундтрека. Альбом Italian Stallion дебютирует на виниле эксклюзивно для RSD 2021. Тираж ограничен 1000 экземплярами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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