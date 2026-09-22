Saxon - Forever Free (coloured) (8719262039735) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Forever Free
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715340
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Forever Free
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forever Free, Hole In The Sky, Just Wanna Make Love To You, Get Down And Dirty, Iron Wheels, One Step Away, Can't Stop Rockin', Nighthunter, Grind, Cloud Nine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saxon - Forever Free (coloured) (8719262039735) виниловая пластинка
«Forever Free» — одиннадцатый студийный альбом хэви-метал группы Saxon выпущенный в 1992 году. На этом альбоме группа вернулась к своей прежней форме и полностью отдала предпочтение практичному, мощному стилю хэви-метала, которым они славятся. В альбом вошли одни из самых сильных, запоминающихся и тяжёлых песен Saxon, включая заглавный трек и « Cloud Nine ». Альбом полон риффов и мощных ударов спид-метала, которые понравятся каждому поклоннику металла. «Forever Free» выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на белом виниле с вкладышем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Forever Free
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forever Free, Hole In The Sky, Just Wanna Make Love To You, Get Down And Dirty, Iron Wheels, One Step Away, Can't Stop Rockin', Nighthunter, Grind, Cloud Nine
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Forever Free» — одиннадцатый студийный альбом хэви-метал группы Saxon выпущенный в 1992 году. На этом альбоме группа вернулась к своей прежней форме и полностью отдала предпочтение практичному, мощному стилю хэви-метала, которым они славятся. В альбом вошли одни из самых сильных, запоминающихся и тяжёлых песен Saxon, включая заглавный трек и « Cloud Nine ». Альбом полон риффов и мощных ударов спид-метала, которые понравятся каждому поклоннику металла. «Forever Free» выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на белом виниле с вкладышем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Saxon - Forever Free (coloured) (8719262039735) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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