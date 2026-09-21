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SSD Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) купить в Москве
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Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818)

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Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 1
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 2
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 3
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 4
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 5
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 6
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 7
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 8
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 9
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 10
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 11
Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5200
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 1
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 2
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 3
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 4
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 5
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 6
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 7
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 8
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 9
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 10
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 11
  • Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715013
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5200
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1600000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
127

Описание товара Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818)

Накопитель SSD AGi PCIe 4.0 x4 2TB AGI2T0G43AI818 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0G43AI818)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5200
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1600000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD AGi PCIe 4.0 x4 2TB AGI2T0G43AI818 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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