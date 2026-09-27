твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741396
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
35
Описание товара твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 LEGEND 900 PRO обеспечивает улучшенную вычислительную производительность для создателей. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/6500 МБ в секунду и емкости хранения 2 ТБ, он является мощным первым выбором для расширения хранилища консоли PS5 и поддерживает такие платформы как Intel и AMD.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 LEGEND 900 PRO обеспечивает улучшенную вычислительную производительность для создателей. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/6500 МБ в секунду и емкости хранения 2 ТБ, он является мощным первым выбором для расширения хранилища консоли PS5 и поддерживает такие платформы как Intel и AMD.
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твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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