Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS)
Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для современных настольных ПК и ноутбуков. Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO поддерживает скорость чтения до 7400 МБ/с и скорость записи до 6500 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 2 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа 3D NAND, что обеспечивает высокую надёжность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надёжное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем. Эффективное охлаждение Накопитель оснащён радиатором, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную работу устройства и предотвращает перегрев, что особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.
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