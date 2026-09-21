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SSD Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS)

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Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714996
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS)

Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для современных настольных ПК и ноутбуков. Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO поддерживает скорость чтения до 7400 МБ/с и скорость записи до 6500 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 2 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа 3D NAND, что обеспечивает высокую надёжность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надёжное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем. Эффективное охлаждение Накопитель оснащён радиатором, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную работу устройства и предотвращает перегрев, что особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 900 Pro (SLEG-900P-2TCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для современных настольных ПК и ноутбуков. Твердотельный накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO SLEG-900P-2TCS — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для внутренней установки в настольные ПК и ноутбуки. Он использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными системами. Высокая скорость передачи данных Накопитель ADATA SSD LEGEND 900 PRO поддерживает скорость чтения до 7400 МБ/с и скорость записи до 6500 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку приложений, передачу данных и выполнение ресурсоемких задач. Это делает его идеальным решением для пользователей, которым требуется высокая производительность. Большой объём памяти Объём накопителя составляет 2 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая игры, видео, фотографии и другие файлы. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения. Поддержка NVMe Накопитель поддерживает технологию NVMe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. Это делает его идеальным решением для современных систем, требующих высокой производительности. Надёжность и долговечность Накопитель использует флэш-память типа 3D NAND, что обеспечивает высокую надёжность и долговечность. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется надёжное хранилище данных. Совместимость с различными устройствами Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать накопитель в существующие системы или использовать его для обновления старых систем. Эффективное охлаждение Накопитель оснащён радиатором, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать стабильную работу устройства и предотвращает перегрев, что особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.
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