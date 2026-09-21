Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
195
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
195
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х7
Вес, г.
860
Описание товара Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb
Видеокарта biostar на базе GeForce GTX 1050 легко справится с повседневными и игровыми задачами. Благодаря объёму видеопамяти 4 Гб и быстрой памяти GDDR5 с частотой 7000 МГц, вы получаете плавную работу даже при высоком максимальном разрешении 4096x2160. Три поддерживаемых монитора открывают простор для мультизадачности — удобно как для работы, так и для развлечений. Активное охлаждение гарантирует стабильную производительность при длительных нагрузках, а интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быстрый обмен данными. Надёжный выбор на базе графического чипа NVIDIA, выполненного по современному техпроцессу 14 нм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D,...
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380...
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитВидеокарта Biostar GTX1050Ti 4GB (VN1055TF41)
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310...
-
В наличииЦена 20 880 руб.5220 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 28 760 руб.7190 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 010 руб.7503 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 34 900 руб.8725 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 640 руб.9160 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 43 280 руб.10820 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
195
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Видеокарта biostar на базе GeForce GTX 1050 легко справится с повседневными и игровыми задачами. Благодаря объёму видеопамяти 4 Гб и быстрой памяти GDDR5 с частотой 7000 МГц, вы получаете плавную работу даже при высоком максимальном разрешении 4096x2160. Три поддерживаемых монитора открывают простор для мультизадачности — удобно как для работы, так и для развлечений. Активное охлаждение гарантирует стабильную производительность при длительных нагрузках, а интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быстрый обмен данными. Надёжный выбор на базе графического чипа NVIDIA, выполненного по современному техпроцессу 14 нм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb