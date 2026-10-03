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Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC)

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Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 1
Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 2
Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 3
Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 4
Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638438
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
470

Описание товара Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC)

Мощность полноразмерной графической карты в компактном форм-факторе. Видеокарты MSI AERO ITX идеально подходят для использования в компактных компьютерах и HTPC решениях, поскольку имеют значительно меньшие размеры по сравнению с полоноразмерными графическими картами. Таким образом, новые видеокарты подходят практически для любых компьютерных корпусов, гарантируя при этом высокую производительность в играх. Одним из решающих факторов в производительности является качество используемых компонентов. Вот почему MSI использует только MIL-STD-810G сертифицированные компоненты. Только эти компоненты оказались в состоянии выдержать напряженные условия экстремального гейминга и разгона.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Описание
Мощность полноразмерной графической карты в компактном форм-факторе. Видеокарты MSI AERO ITX идеально подходят для использования в компактных компьютерах и HTPC решениях, поскольку имеют значительно меньшие размеры по сравнению с полоноразмерными графическими картами. Таким образом, новые видеокарты подходят практически для любых компьютерных корпусов, гарантируя при этом высокую производительность в играх. Одним из решающих факторов в производительности является качество используемых компонентов. Вот почему MSI использует только MIL-STD-810G сертифицированные компоненты. Только эти компоненты оказались в состоянии выдержать напряженные условия экстремального гейминга и разгона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI GT1030 AERO ITX 4GD4 4GB DDR4 (GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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