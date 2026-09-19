Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 предназначена для компьютеров начального и среднего уровня. Максимальное разрешение монитора, которого можно добиться, установив эту модель, составляет 7680х4320. Объема видеопамяти 2 Гб достаточно для работы, просмотра фильмов, решения других простых задач. Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 поддерживает DirectX 12/OpenGL 4.5, обеспечит выполнение большого набора функций. Процессор работает на частоте 1228-1506 МГц, эффективная частота памяти - 6008 МГц. Мощность блока питания для этой модели должна составлять не менее 300 Вт. Дополнительное питание у рассматриваемой модели отсутствует, и на это следует обратить внимание.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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