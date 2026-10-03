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Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO)

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Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 1
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 2
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 3
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 4
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 5
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 6
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 7
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 8
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A380
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2250
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
190
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 1
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 2
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 3
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 4
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 5
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 6
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 7
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 8
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633451
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2250
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х8
Вес, г.
680

Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO)

Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC [A380 CLI 6GO] в формате ITX ориентирована на вычислительные системы с ограниченным пространством. Она обладает размерами 190x124 мм и занимает два слота расширения на материнской плате. Архитектура Intel Xe-HPG с технологией трассировки лучей обеспечивает реализм графики и насыщенность теней. Процессор функционирует с частотой 2000 МГц, которая способна увеличиваться до 2250 МГц в режиме разгона. Для отведения тепла в графическом адаптере применяется кулер с радиатором и одним вентилятором. Функция полной остановки при низкой нагрузке активирует бесшумный режим. Для подключения к источникам изображения в ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC предусмотрены 4 видеовыхода: 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2250
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC [A380 CLI 6GO] в формате ITX ориентирована на вычислительные системы с ограниченным пространством. Она обладает размерами 190x124 мм и занимает два слота расширения на материнской плате. Архитектура Intel Xe-HPG с технологией трассировки лучей обеспечивает реализм графики и насыщенность теней. Процессор функционирует с частотой 2000 МГц, которая способна увеличиваться до 2250 МГц в режиме разгона. Для отведения тепла в графическом адаптере применяется кулер с радиатором и одним вентилятором. Функция полной остановки при низкой нагрузке активирует бесшумный режим. Для подключения к источникам изображения в ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC предусмотрены 4 видеовыхода: 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.
Самовывоз
Доставка
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