Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6G OC (A380 CLI 6GO)
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC [A380 CLI 6GO] в формате ITX ориентирована на вычислительные системы с ограниченным пространством. Она обладает размерами 190x124 мм и занимает два слота расширения на материнской плате. Архитектура Intel Xe-HPG с технологией трассировки лучей обеспечивает реализм графики и насыщенность теней. Процессор функционирует с частотой 2000 МГц, которая способна увеличиваться до 2250 МГц в режиме разгона. Для отведения тепла в графическом адаптере применяется кулер с радиатором и одним вентилятором. Функция полной остановки при низкой нагрузке активирует бесшумный режим. Для подключения к источникам изображения в ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC предусмотрены 4 видеовыхода: 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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