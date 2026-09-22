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Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2)

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Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 3
Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717642
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х6
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2)

AFOX Radeon RX 550 8GB GDDR5 (AFRX550-8192D5H2-V2) - доступная видеокарта на базе AMD Polaris, ориентированная на офисные и домашние ПК, где нужны 8 ГБ видеопамяти для мультимедиа и нетребовательных игр. Форм-фактор ATX и двухвентиляторное охлаждение позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

RX 550 8GB ориентирована на пользователей, которым важнее объём памяти и стабильный вывод изображения, чем высокий FPS в тяжёлых 3D-играх: офисная работа, мультимедийные задачи, просмотр 4K-видео, простая обработка графики и онлайн-игры на средних настройках. Карта также подходит для апгрейда старых систем без замены блока питания, когда нужна поддержка современных интерфейсов и аппаратное ускорение видеодекодирования.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у RX 550 512 потоковых процессоров (SP), базовая частота 1100 МГц и буст до 1183 МГц, а 8 ГБ GDDR5 работают на 6000 МГц (эффективно) через 128-битную шину. Этого достаточно для плавной работы интерфейса, воспроизведения 4K-контента и нетребовательных игр, но в современных ААА-проектах карта будет требовать серьёзных компромиссов по настройкам и разрешению.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и предлагает набор разъёмов DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для подключения различных типов мониторов и телевизоров. Двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокое энергопотребление и при адекватном airflow в корпусе удерживает температуру и шум на комфортном уровне даже при длительной нагрузке.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на большой объём памяти, RX 550 8GB остаётся по GPU-мощности начальным решением, и объём VRAM не превращает её в карту для тяжёлых игр или профессионального рендера. Для задач, где критичен FPS в современных проектах или интенсивная работа с 3D-графикой, лучше сразу закладывать бюджет на более современные ускорители, а RX 550 рассматривать как вариант для офисно-мультимедийных сценариев и лёгкого гейминга.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX Radeon RX 550 8GB GDDR5 (AFRX550-8192D5H2-V2) - доступная видеокарта на базе AMD Polaris, ориентированная на офисные и домашние ПК, где нужны 8 ГБ видеопамяти для мультимедиа и нетребовательных игр. Форм-фактор ATX и двухвентиляторное охлаждение позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

RX 550 8GB ориентирована на пользователей, которым важнее объём памяти и стабильный вывод изображения, чем высокий FPS в тяжёлых 3D-играх: офисная работа, мультимедийные задачи, просмотр 4K-видео, простая обработка графики и онлайн-игры на средних настройках. Карта также подходит для апгрейда старых систем без замены блока питания, когда нужна поддержка современных интерфейсов и аппаратное ускорение видеодекодирования.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у RX 550 512 потоковых процессоров (SP), базовая частота 1100 МГц и буст до 1183 МГц, а 8 ГБ GDDR5 работают на 6000 МГц (эффективно) через 128-битную шину. Этого достаточно для плавной работы интерфейса, воспроизведения 4K-контента и нетребовательных игр, но в современных ААА-проектах карта будет требовать серьёзных компромиссов по настройкам и разрешению.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и предлагает набор разъёмов DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для подключения различных типов мониторов и телевизоров. Двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокое энергопотребление и при адекватном airflow в корпусе удерживает температуру и шум на комфортном уровне даже при длительной нагрузке.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на большой объём памяти, RX 550 8GB остаётся по GPU-мощности начальным решением, и объём VRAM не превращает её в карту для тяжёлых игр или профессионального рендера. Для задач, где критичен FPS в современных проектах или интенсивная работа с 3D-графикой, лучше сразу закладывать бюджет на более современные ускорители, а RX 550 рассматривать как вариант для офисно-мультимедийных сценариев и лёгкого гейминга.



Теги товара: AMD Radeon
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Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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