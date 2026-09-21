Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit (AF1050TI-4096D5L5-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit (AF1050TI-4096D5L5-V2)
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GTX 1050 Ti c частотой 1291 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 4 Гб и частотой 7000 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 4096 x 2160, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Afox Nvidia GeForce GTX 1050 Ti устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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