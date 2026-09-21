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OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка

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OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714724
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles


Теги товара: Кинематограф
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