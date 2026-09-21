OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714724
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dunkirk
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mole, We Need Our Army Back, Shivering Soldier, IDE B Supermarine, The Tide, Regimental Brothers, Impulse, Home, Variation 15 (Dunkirk), End Titles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Dunkirk (Hans Zimmer) (8719262040878) виниловая пластинка