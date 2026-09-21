Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black
Смартфон Huawei Nova 14 оснащен 6.7 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2412x1084. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества. Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Huawei NOVA 14! Устройство позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить огромное количество данных, фотографий и видео без необходимости беспокоиться о нехватке места. С Huawei NOVA 14 вы получите надёжного помощника для работы, общения и развлечений. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
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