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Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black

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Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 1
Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 2
Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 1
  • Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 2
  • Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714498
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black

Смартфон Huawei Nova 14 оснащен 6.7 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2412x1084. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества. Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Huawei NOVA 14! Устройство позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить огромное количество данных, фотографий и видео без необходимости беспокоиться о нехватке места. С Huawei NOVA 14 вы получите надёжного помощника для работы, общения и развлечений. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei nova 14 12/512Gb (51098LAU) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Huawei Nova 14 оснащен 6.7 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2412x1084. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества. Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Huawei NOVA 14! Устройство позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить огромное количество данных, фотографий и видео без необходимости беспокоиться о нехватке места. С Huawei NOVA 14 вы получите надёжного помощника для работы, общения и развлечений. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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