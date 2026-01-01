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Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black

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Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 1
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 2
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 3
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 4
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 5
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 6
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 7
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 8
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 9
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 10
Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO C85
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
8 870 руб.  13 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714221
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
POCO C85
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
51
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black

**Смартфон POCO C85 6+128Gb, чёрный (MZB0LGERU)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном POCO C85! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать POCO C85?** * **Мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra** — обеспечивает быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — диагональ 6,9 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей позволяют наслаждаться чётким и детализированным изображением. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная работа интерфейса** — частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и прокрутку максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших данных** — 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти, а также возможность расширения памяти с помощью карты (отдельный слот) позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона в течение дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Современные средства связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев и класс защиты IP64 делают использование смартфона удобным и безопасным. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Android 15; * проводной интерфейс USB Type-C; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * поддержка Wi-Fi 802.11ac. POCO C85 — это смартфон, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Выбирайте качество, стиль и производительность — выбирайте POCO!

Отзывы о товаре Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, включил битых пикселей нет. Брал в подарок, поэтому позже дополню отзыв. 1.1.26, дополнение. Все работает, телефон за свои деньги отличный. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Любовь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
купили пожилому человеку. вроде справляется с телефоном. и телефоном вроде нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон POCO C85 Purple Ростест. Опер.память 8/встроенная память 256 ГБ. Качество работы хорошая, скорость высокая. Телефон на замену самое то ,тем более в подарок.Качество замечательное. Есть чехол в комплекте.Мы очень довольны и ребенок тоже.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
POCO C85
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
51
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон POCO C85 6+128Gb, чёрный (MZB0LGERU)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном POCO C85! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать POCO C85?** * **Мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra** — обеспечивает быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — диагональ 6,9 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей позволяют наслаждаться чётким и детализированным изображением. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная работа интерфейса** — частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и прокрутку максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших данных** — 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти, а также возможность расширения памяти с помощью карты (отдельный слот) позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона в течение дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Современные средства связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев и класс защиты IP64 делают использование смартфона удобным и безопасным. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Android 15; * проводной интерфейс USB Type-C; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * поддержка Wi-Fi 802.11ac. POCO C85 — это смартфон, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Выбирайте качество, стиль и производительность — выбирайте POCO!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, включил битых пикселей нет. Брал в подарок, поэтому позже дополню отзыв. 1.1.26, дополнение. Все работает, телефон за свои деньги отличный. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Любовь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
купили пожилому человеку. вроде справляется с телефоном. и телефоном вроде нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон POCO C85 Purple Ростест. Опер.память 8/встроенная память 256 ГБ. Качество работы хорошая, скорость высокая. Телефон на замену самое то ,тем более в подарок.Качество замечательное. Есть чехол в комплекте.Мы очень довольны и ребенок тоже.


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