Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black
**Смартфон POCO C85 6+128Gb, чёрный (MZB0LGERU)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном POCO C85! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать POCO C85?** * **Мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra** — обеспечивает быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — диагональ 6,9 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей позволяют наслаждаться чётким и детализированным изображением. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная работа интерфейса** — частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и прокрутку максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших данных** — 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти, а также возможность расширения памяти с помощью карты (отдельный слот) позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона в течение дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Современные средства связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев и класс защиты IP64 делают использование смартфона удобным и безопасным. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Android 15; * проводной интерфейс USB Type-C; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * поддержка Wi-Fi 802.11ac. POCO C85 — это смартфон, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Выбирайте качество, стиль и производительность — выбирайте POCO!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, включил битых пикселей нет. Брал в подарок, поэтому позже дополню отзыв. 1.1.26, дополнение. Все работает, телефон за свои деньги отличный. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
купили пожилому человеку. вроде справляется с телефоном. и телефоном вроде нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон POCO C85 Purple Ростест. Опер.память 8/встроенная память 256 ГБ. Качество работы хорошая, скорость высокая. Телефон на замену самое то ,тем более в подарок.Качество замечательное. Есть чехол в комплекте.Мы очень довольны и ребенок тоже.
Отзывы о товаре Смартфон Poco C85 RU 6/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, включил битых пикселей нет. Брал в подарок, поэтому позже дополню отзыв. 1.1.26, дополнение. Все работает, телефон за свои деньги отличный. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
купили пожилому человеку. вроде справляется с телефоном. и телефоном вроде нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон POCO C85 Purple Ростест. Опер.память 8/встроенная память 256 ГБ. Качество работы хорошая, скорость высокая. Телефон на замену самое то ,тем более в подарок.Качество замечательное. Есть чехол в комплекте.Мы очень довольны и ребенок тоже.