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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный

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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 1
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 2
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 3
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 4
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 5
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 6
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 7
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 8
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 9
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 10
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 11
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 12
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 13
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 14
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 15
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 16
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 17
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 18
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 19
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 20
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 21
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 22
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 23
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
красный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 1
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 2
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 3
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 4
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 5
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 6
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 7
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 8
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 9
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 10
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 11
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 12
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 13
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 14
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 15
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 16
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 17
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 18
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 19
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 20
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 21
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 22
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 23
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714170
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
красный
Комплектация
док-станция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
82
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
80х30х20
Вес, кг.
4.5

Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный

Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
красный
Комплектация
док-станция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
82
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Германия
Описание
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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