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Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0)

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Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 1
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 2
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 3
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 4
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 5
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 6
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 7
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 8
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 9
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 10
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 11
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 12
Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
10
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 3
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 4
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 5
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 6
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 7
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 8
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 9
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 10
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 11
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 12
  • Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714004
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
венчик для взбивания, насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
10
Размеры в упаковке, см
47х34х21
Вес, кг.
4.26

Описание товара Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0)

Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до изысканного ужина. Именно таким многофункциональным помощником является погружной блендер Ariete 0898. Его продуманная комплектация и мощные характеристики открывают новый уровень кулинарного творчества, делая процесс простым, быстрым и эффективным. Сердцем этого блендера является надежный электродвигатель мощностью 1000 Вт. Эта значительная сила гарантирует, что прибор легко справится даже с самыми сложными задачами. Вам больше не придется беспокоиться о жестких овощах или волокнистой зелени — блендер превратит их в однородную массу за считанные секунды. А благодаря функции колки льда вы сможете готовить освежающие летние коктейли и холодные супы без каких-либо ограничений. Гибкость в управлении обеспечивают десять скоростных режимов. Вы можете точно подобрать интенсивность обработки для любого продукта — от нежного пюре для ребенка до густого соуса песто. Дополнительные импульсный режим и турборежим предоставляют еще больший контроль. Импульсный режим идеален для кратковременных мощных рывков, когда нужно добиться нужной консистенции, не перемалывая ингредиенты в кашу, а турборежим дает мгновенный доступ к максимальной мощности для решения самых сложных задач. Универсальности этому блендеру добавляет богатейшая комплектация. В набор входит компактный измельчитель, который за несколько секунд порубит лук, зелень, орехи или чеснок, избавив вас от утомительной работы ножом. Специальный венчик для взбивания открывает мир десертов — он легко создает нежнейшую пену для капучино, воздушное безе или легкий крем. Отдельная насадка-пюре поможет приготовить идеально гладкое и однородное детское питание или суп-пюре. Для работы с большими объемами продуктов производитель предусмотрел вместительную емкость объемом два литра. В ней удобно использовать диск для нарезки ломтиками и диск-терку, которые позволяют быстро нашинковать овощи для салата или зажарки. Все это делает прибор незаменимым при подготовке к праздникам или семейным ужинам. В комплекте также идет удобный мерный стакан объемом 0.7 литра, в котором можно сразу смешивать ингредиенты для коктейлей или соусов. Блендер Ariete 0898 — это целая кухонная система в компактном исполнении. Он заменяет собой множество отдельных приборов, экономя ваше время, силы и ценное пространство на кухне. С ним готовка превращается в удовольствие, а результат всегда радует безупречным качеством. Это разумное вложение для тех, кто ценит свое время и любит радовать близких вкусной и разнообразной едой.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 7в1 898 (00C089811AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
венчик для взбивания, насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
10
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до изысканного ужина. Именно таким многофункциональным помощником является погружной блендер Ariete 0898. Его продуманная комплектация и мощные характеристики открывают новый уровень кулинарного творчества, делая процесс простым, быстрым и эффективным. Сердцем этого блендера является надежный электродвигатель мощностью 1000 Вт. Эта значительная сила гарантирует, что прибор легко справится даже с самыми сложными задачами. Вам больше не придется беспокоиться о жестких овощах или волокнистой зелени — блендер превратит их в однородную массу за считанные секунды. А благодаря функции колки льда вы сможете готовить освежающие летние коктейли и холодные супы без каких-либо ограничений. Гибкость в управлении обеспечивают десять скоростных режимов. Вы можете точно подобрать интенсивность обработки для любого продукта — от нежного пюре для ребенка до густого соуса песто. Дополнительные импульсный режим и турборежим предоставляют еще больший контроль. Импульсный режим идеален для кратковременных мощных рывков, когда нужно добиться нужной консистенции, не перемалывая ингредиенты в кашу, а турборежим дает мгновенный доступ к максимальной мощности для решения самых сложных задач. Универсальности этому блендеру добавляет богатейшая комплектация. В набор входит компактный измельчитель, который за несколько секунд порубит лук, зелень, орехи или чеснок, избавив вас от утомительной работы ножом. Специальный венчик для взбивания открывает мир десертов — он легко создает нежнейшую пену для капучино, воздушное безе или легкий крем. Отдельная насадка-пюре поможет приготовить идеально гладкое и однородное детское питание или суп-пюре. Для работы с большими объемами продуктов производитель предусмотрел вместительную емкость объемом два литра. В ней удобно использовать диск для нарезки ломтиками и диск-терку, которые позволяют быстро нашинковать овощи для салата или зажарки. Все это делает прибор незаменимым при подготовке к праздникам или семейным ужинам. В комплекте также идет удобный мерный стакан объемом 0.7 литра, в котором можно сразу смешивать ингредиенты для коктейлей или соусов. Блендер Ariete 0898 — это целая кухонная система в компактном исполнении. Он заменяет собой множество отдельных приборов, экономя ваше время, силы и ценное пространство на кухне. С ним готовка превращается в удовольствие, а результат всегда радует безупречным качеством. Это разумное вложение для тех, кто ценит свое время и любит радовать близких вкусной и разнообразной едой.
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Отзывы


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