Top.Mail.Ru
Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка - фото 1
Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Love Is Like
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка - фото 1
  • Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478218071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Love Is Like
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hideaway, Love Is Like, All Night, Yes I Did, Priceless, I Like It, Burn Burn Burn, Jealously Problems, My Love, California
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hideaway, Love Is Like, All Night, Yes I Did, Priceless, I Like It, Burn Burn Burn, Jealously Problems, My Love, California

Отзывы о товаре Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478218071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Love Is Like
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hideaway, Love Is Like, All Night, Yes I Did, Priceless, I Like It, Burn Burn Burn, Jealously Problems, My Love, California
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hideaway, Love Is Like, All Night, Yes I Did, Priceless, I Like It, Burn Burn Burn, Jealously Problems, My Love, California
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maroon 5 - Love Is Like (0602478218071) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...