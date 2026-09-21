Killswitch Engage - This Consequence (0039841612370) виниловая пластинка
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Описание товара Killswitch Engage - This Consequence (0039841612370) виниловая пластинка
Американская металкор-группа Killswitch Engage задействовала все свои сильные стороны в своем девятом полноформатном альбоме «This Consequence», создав грубую, брутальную и блестяще яркую работу. Издание на цветном виниле. Killswitch Engage из Западного Массачусетса — Адам Дуткевич (гитара), Джоэл Стротцель (гитара), Майк Д'Антонио (бас), Джастин Фоли (ударные) и Джесси Лич (вокал) — всегда характеризовались своей технической точностью и необузданной энергией на сцене. В 2002 году их альбом "Alive Or Just Breathing" был назван одним из "100 величайших металлических альбомов всех времен". С золотыми и платиновыми наградами за "The End of Heartache" и "As Daylight Dies" и тремя номинациями на премию Grammy они являются одной из самых важных металлических групп. Они заполняли залы и делили сцены с Iron Maiden, Slipknot и My Chemical Romance. Со своим девятым альбомом «This Consequence» они продолжают совершенствовать свой фирменный стиль.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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