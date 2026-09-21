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Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка

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Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 1
Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 2
Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 3
Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 4
Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Charles Aznavour
Альбом (сингл)
Chansons Preferees
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Charles Aznavour
Альбом (сингл)
Chansons Preferees
Жанр
Шансон
Трек-лист
Et Bailler...Et Dormir, Couch?s Dans Le Foin, Jezabel, Vivre Avec Toi, Je M'Voyais D?ja, Plus Bleu Que Tes Yeux, j'en Deduis Que Je T'aime, Si J'avais Un Piano, Je T'aime Comme Ca, Poker, Quand Elle Chante, Parce Que, Sa Jeunesse Entre Ses Mains, Heureux Avec Des Riens, C'est Merveilleux L'amour, T'?tais Trop Jolie, Pourquoi Viens-Tu Si Tard ?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Et Bailler...Et Dormir, Couch?s Dans Le Foin, Jezabel, Vivre Avec Toi, Je M'Voyais D?ja, Plus Bleu Que Tes Yeux, j'en Deduis Que Je T'aime, Si J'avais Un Piano, Je T'aime Comme Ca, Poker, Quand Elle Chante, Parce Que, Sa Jeunesse Entre Ses Mains, Heureux Avec Des Riens, C'est Merveilleux L'amour, T'?tais Trop Jolie, Pourquoi Viens-Tu Si Tard ?



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Charles Aznavour
Альбом (сингл)
Chansons Preferees
Жанр
Шансон
Трек-лист
Et Bailler...Et Dormir, Couch?s Dans Le Foin, Jezabel, Vivre Avec Toi, Je M'Voyais D?ja, Plus Bleu Que Tes Yeux, j'en Deduis Que Je T'aime, Si J'avais Un Piano, Je T'aime Comme Ca, Poker, Quand Elle Chante, Parce Que, Sa Jeunesse Entre Ses Mains, Heureux Avec Des Riens, C'est Merveilleux L'amour, T'?tais Trop Jolie, Pourquoi Viens-Tu Si Tard ?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Et Bailler...Et Dormir, Couch?s Dans Le Foin, Jezabel, Vivre Avec Toi, Je M'Voyais D?ja, Plus Bleu Que Tes Yeux, j'en Deduis Que Je T'aime, Si J'avais Un Piano, Je T'aime Comme Ca, Poker, Quand Elle Chante, Parce Que, Sa Jeunesse Entre Ses Mains, Heureux Avec Des Riens, C'est Merveilleux L'amour, T'?tais Trop Jolie, Pourquoi Viens-Tu Si Tard ?


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Aznavour - Chansons Preferees (5711053020703) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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