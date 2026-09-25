Gene Vincent - Be-Bop-A-Lula (Music Legends) (3596974239869) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gene Vincent
Альбом (сингл)
Be-Bop-A-Lula
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735044
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gene Vincent
Альбом (сингл)
Be-Bop-A-Lula
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Be-Bop-A-Lula, I Got A Baby, Dance To The Bop, Jezebel, Crazy Legs, I'm Goin' Home (To See My Baby), Jump Back Honey Jump Back, Bop Street, Race With The Devil, Bluejean Bop, Rocky Road Blues, Dance In The Street, Summertime, She She Little Sheila, Who Slapped John?, My Baby Don't Low, Say Mama, Crazy Beat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gene Vincent - Be-Bop-A-Lula (Music Legends) (3596974239869) виниловая пластинка
Сборник записей звезды рокабилли Джина Винсента, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Как и карьера Эдди Кокрана или Бадди Холли, карьера Джина Винсента была недолгой: американский музыкант, исполнявший рокабилли, умер в возрасте 36 лет. Остается лишь следующее: на своих первых двух альбомах Винсент разработал самобытный, агрессивный и урбанистический стиль рокабилли, к которому в более поздних записях он иногда добавлял элементы ду-вопа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gene Vincent
Альбом (сингл)
Be-Bop-A-Lula
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Be-Bop-A-Lula, I Got A Baby, Dance To The Bop, Jezebel, Crazy Legs, I'm Goin' Home (To See My Baby), Jump Back Honey Jump Back, Bop Street, Race With The Devil, Bluejean Bop, Rocky Road Blues, Dance In The Street, Summertime, She She Little Sheila, Who Slapped John?, My Baby Don't Low, Say Mama, Crazy Beat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник записей звезды рокабилли Джина Винсента, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Как и карьера Эдди Кокрана или Бадди Холли, карьера Джина Винсента была недолгой: американский музыкант, исполнявший рокабилли, умер в возрасте 36 лет. Остается лишь следующее: на своих первых двух альбомах Винсент разработал самобытный, агрессивный и урбанистический стиль рокабилли, к которому в более поздних записях он иногда добавлял элементы ду-вопа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gene Vincent - Be-Bop-A-Lula (Music Legends) (3596974239869) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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