Top.Mail.Ru
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 1
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 2
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 3
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cinema Soundtracks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 1
  • Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 2
  • Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 3
  • Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734978
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973693563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cinema Soundtracks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dick Dale & His Del-Tones–Misirlou, Iggy Pop–Lust For Life, Marvin Gaye & Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Maceo & The Macks–Cross The Tracks, Solomon Burke–Cry To Me, Serge Gainsbourg–I'Eau A La Bouche, Miles Davis–G?n?rique, Screamin' Jay Hawkins–I Put A Spell On You, The Coasters–Down In Mexico, Ray Charles–Unchain My Heart, Chris Kenner–I Like It Like That, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Ben E. King–Stand By Me, The Moody Blues–Night In White Satin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vintage Sounds
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick Dale & His Del-Tones–Misirlou, Iggy Pop–Lust For Life, Marvin Gaye & Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Maceo & The Macks–Cross The Tracks, Solomon Burke–Cry To Me, Serge Gainsbourg–I'Eau A La Bouche, Miles Davis–G?n?rique, Screamin' Jay Hawkins–I Put A Spell On You, The Coasters–Down In Mexico, Ray Charles–Unchain My Heart, Chris Kenner–I Like It Like That, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Ben E. King–Stand By Me, The Moody Blues–Night In White Satin



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973693563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cinema Soundtracks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dick Dale & His Del-Tones–Misirlou, Iggy Pop–Lust For Life, Marvin Gaye & Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Maceo & The Macks–Cross The Tracks, Solomon Burke–Cry To Me, Serge Gainsbourg–I'Eau A La Bouche, Miles Davis–G?n?rique, Screamin' Jay Hawkins–I Put A Spell On You, The Coasters–Down In Mexico, Ray Charles–Unchain My Heart, Chris Kenner–I Like It Like That, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Ben E. King–Stand By Me, The Moody Blues–Night In White Satin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vintage Sounds
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick Dale & His Del-Tones–Misirlou, Iggy Pop–Lust For Life, Marvin Gaye & Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Maceo & The Macks–Cross The Tracks, Solomon Burke–Cry To Me, Serge Gainsbourg–I'Eau A La Bouche, Miles Davis–G?n?rique, Screamin' Jay Hawkins–I Put A Spell On You, The Coasters–Down In Mexico, Ray Charles–Unchain My Heart, Chris Kenner–I Like It Like That, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Ben E. King–Stand By Me, The Moody Blues–Night In White Satin


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (3596973693563) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...