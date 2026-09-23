John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) виниловая пластинка
Сборник записей одного из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века саксофониста Джона Колтрейна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом "My Favorite Things" вышел в марте 1961 года и стал первым альбомом, на котором Джон Колтрейн, помимо тенор-саксофона, играл на сопрано-саксофоне. Его сопрано-саксофон занимает центральное место в двух из четырех композиций альбома, включая незабываемое исполнение заглавной песни, написанной Роджерсом и Хаммерстайном для мюзикла "Звуки музыки". Успех песни помог познакомить Колтрейна с более широкой аудиторией, а альбом продолжил вдохновлять последующие поколения поклонников. В знак признания непреходящей художественной и исторической значимости альбома, "My Favorite Things" был включен в Зал славы Грэмми в 1998 году и получил золотой сертификат в 2018 году. Данный релиз Wagram является компиляцией, объединяющей знаковые композиции Колтрейна разных лет.
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