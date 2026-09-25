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Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) - фото 1
Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
How High The Moon?
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) - фото 1
  • Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735029
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
How High The Moon?
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Tisket, A Tasket (With Chick Webb Orchestra), Flying Home, Oh! Lady Be Good, Caravan (With Duke Ellington Orchestra), It Don't Mean A Thing, Puttin' On The Ritz, Too Darn Hot (Live in Berlin), Mack The Knife (Live in Berlin), How High The Moon (Live in Berlin), Cry Me A River, A Night In Tunisia, Round Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка

Сборник записей «Королевы джаза» Эллы Фицджеральд, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Издание включает легендарные концертные записи, сделанные в Берлине в 1960 году, а также студийные хиты Эллы Фицджеральд с оркестрами Чика Уэбба и Дюка Эллингтона.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
How High The Moon?
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Tisket, A Tasket (With Chick Webb Orchestra), Flying Home, Oh! Lady Be Good, Caravan (With Duke Ellington Orchestra), It Don't Mean A Thing, Puttin' On The Ritz, Too Darn Hot (Live in Berlin), Mack The Knife (Live in Berlin), How High The Moon (Live in Berlin), Cry Me A River, A Night In Tunisia, Round Midnight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей «Королевы джаза» Эллы Фицджеральд, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Издание включает легендарные концертные записи, сделанные в Берлине в 1960 году, а также студийные хиты Эллы Фицджеральд с оркестрами Чика Уэбба и Дюка Эллингтона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241466) виниловая пластинка - купить по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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