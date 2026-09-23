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Сборник записей американского музыканта и певца Билла Хейли, выпущенный лейблом Wagram году в серии "Music Legends". Издание на виниле. Оригинальный альбом "Rock Around the Clock", выпущенный в 1955 году, стал одним из первых альбомов в жанре рок-н-ролл, попавших в чарты Billboard. Заглавный трек, записанный в 1954 году, считается знаковым событием, оказавшим большое влияние на популяризацию рок-н-ролла. Издание Wagram представляет собой компиляцию песен, записанных Биллом Хейли в 1950-х годах.

Сборник записей американского музыканта и певца Билла Хейли, выпущенный лейблом Wagram году в серии "Music Legends". Издание на виниле. Оригинальный альбом "Rock Around the Clock", выпущенный в 1955 году, стал одним из первых альбомов в жанре рок-н-ролл, попавших в чарты Billboard. Заглавный трек, записанный в 1954 году, считается знаковым событием, оказавшим большое влияние на популяризацию рок-н-ролла. Издание Wagram представляет собой компиляцию песен, записанных Биллом Хейли в 1950-х годах.

Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.