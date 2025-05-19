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London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка

3 Отзывы
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London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 1
London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 2
London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
London Aircraaft
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 1
  • London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 2
  • London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
London Aircraaft
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Диско
Трек-лист
Island Feeling, Brighter Day, Changes, Angie, Supergirl, Rocket In My Pocket, Calculator, Dancing On A High Wire, Watch Out, No More Tears
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка

Уникальный альбом сайд-проекта короля диско Курта Хауэнштайна (Supermax). Лимитированное издание на 180-граммовом черном виниле. В 1984 году Курт Хауэнштайн (Supermax) вместе со своим бэк-вокалистом и перкуссионистом Ларри Лондоном создал недолговечный проект "London Aircraaft". Единственный альбом был спродюсирован и в значительной степени написан лидером группы Supermax Куртом Хауенштайном, и хотя он более прост, чем их основной проект, соул-вибрации в стиле буги-вуги 80-х могут показаться далёкими от саунда Supermax, но когда звучит синтезаторная линия на треке "Supergirls", становится ясно, чью марку она несёт. Непринуждённый грув композиции "Angie" - это ещё один превосходный трек Хауэнштайна с тяжёлыми басами.

Отзывы о товаре London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ! Упаковка хорошая , качество винила отличное , несмотря на малоизвестный лейбл, рекомендую!
19.05.2023
Денис

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное звучание пластинки
24.04.2023
вячеслав

Достоинства:
все

Недостатки:
нет

Комментарий:
удовольствие от прослушивания



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
London Aircraaft
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Диско
Трек-лист
Island Feeling, Brighter Day, Changes, Angie, Supergirl, Rocket In My Pocket, Calculator, Dancing On A High Wire, Watch Out, No More Tears
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Уникальный альбом сайд-проекта короля диско Курта Хауэнштайна (Supermax). Лимитированное издание на 180-граммовом черном виниле. В 1984 году Курт Хауэнштайн (Supermax) вместе со своим бэк-вокалистом и перкуссионистом Ларри Лондоном создал недолговечный проект "London Aircraaft". Единственный альбом был спродюсирован и в значительной степени написан лидером группы Supermax Куртом Хауенштайном, и хотя он более прост, чем их основной проект, соул-вибрации в стиле буги-вуги 80-х могут показаться далёкими от саунда Supermax, но когда звучит синтезаторная линия на треке "Supergirls", становится ясно, чью марку она несёт. Непринуждённый грув композиции "Angie" - это ещё один превосходный трек Хауэнштайна с тяжёлыми басами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ! Упаковка хорошая , качество винила отличное , несмотря на малоизвестный лейбл, рекомендую!
19.05.2023
Денис

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное звучание пластинки
24.04.2023
вячеслав

Достоинства:
все

Недостатки:
нет

Комментарий:
удовольствие от прослушивания


London Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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