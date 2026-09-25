James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 734798
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, Please, please, please, Tell Me What I Did Wrong, I Don't Mind, I feel that old feeling coming on, The Bells, I've Got Money, Bewildered, I'll Go Crazy, Try me, Love Don't Love Nobody, Come Over Here, And I Do Just What I Want, Lost Someone, Baby cries over the ocean, Night Train
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка
Сборник записей американского певца, одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, Джеймса Брауна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом Think! (1960) считается одной из фундаментальных записей, заложивших основу стиля соул. В нем сочетаются страстная манера исполнения Джеймса Брауна и инновационные для того времени аранжировки R&B. Переиздание от Wagram удобно тем, что объединяет ключевые треки того периода на одной пластинке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитLake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) винилова...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, Please, please, please, Tell Me What I Did Wrong, I Don't Mind, I feel that old feeling coming on, The Bells, I've Got Money, Bewildered, I'll Go Crazy, Try me, Love Don't Love Nobody, Come Over Here, And I Do Just What I Want, Lost Someone, Baby cries over the ocean, Night Train
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник записей американского певца, одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, Джеймса Брауна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом Think! (1960) считается одной из фундаментальных записей, заложивших основу стиля соул. В нем сочетаются страстная манера исполнения Джеймса Брауна и инновационные для того времени аранжировки R&B. Переиздание от Wagram удобно тем, что объединяет ключевые треки того периода на одной пластинке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка