Описание товара Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка

Новый студийный альбом мультиплатиновой кубино-американской певицы Камилы Кабельо. Включает совместный трек с Эдом Шираном!. Она вернулась и лучше, чем когда-либо! Камила Кабельо официально объявила о выходе своего третьего студийного альбома Familia. «Я думаю, что это то, что я действительно хотела показать — коллективную радость, — сказала она во время беседы с Зейном Лоу на Apple Music 1 в июле 2021 года. — Я просто хочу, чтобы это было такое семейное дело, потому что это сделало бы меня счастливой. Это сделало бы мою жизнь лучше, и это то, чего я хочу, и именно это я действительно пыталась продемонстрировать всем этим альбомом. И песня «Don’t Go Yet» — это в моём понимании (с точки зрения звучания и мелодии), просто моя свобода. … Я думаю, что мои корни ушли глубже, как мне действительно было нужно». В 2021 году певица поделилась первым синглом этой новой музыкальной эры, «Don’t Go Yet». И хотя певица не поделилась подробной информацией о том, что будет дальше, оказалось, что Камила работала над музыкой на протяжении всей продолжающейся пандемии коронавируса. В своем Instagram* она писала: «Я пишу много новой музыки, и она исходит из действительно чистого места. Напоминая себе каждый день, что надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним или завтрашним. Давайте сегодня будем очень нежными, мягкими и добрыми к себе и другим». «Это было путешествие для меня с точки зрения реальных отношений с другими людьми, а также взаимосвязи и взаимодействия, чтобы действительно достичь максимальной стабильности и честности, истинную себя», — сказала Камила Зейну Лоу в Apple Music 1 в марте 2022 года. «И именно поэтому этот альбом называется Familia, потому что я просто чувствую, что эти отношения и та близость между моими сотрудниками и друзьями, которые у меня сложились на этом пути, действительно вывели меня из плохого в отличное место. И я не могу не гордиться этим альбомом. Я имею в виду, я понимаю, что все так говорят, но я действительно считаю, что это мой лучший альбом на данный момент». Совсем недавно был выпущен еще один сингл с нового альбом - коллаборация с мега-звездой поп-сцены Эдом Шираном, "Bam Bam". Третий альбом Камилы станет продолжением ее одноименного дебютного альбома, вышедшего в январе 2018 года, и второго альбома Romance, выпущенного в декабре 2019 года.