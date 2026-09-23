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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка

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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 3
Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Camila Cabello
Альбом (сингл)
Familia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 1
  • Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 2
  • Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 3
  • Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399442012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Camila Cabello
Альбом (сингл)
Familia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Familia, Celia, Psychofreak, Bam Bam, La Buena Vida, Quiet, Boys Don’t Cry, Hasta Los Dientes, No Doubt, Don’t Go Yet, Lola, Everyone At This Party
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка

Новый студийный альбом мультиплатиновой кубино-американской певицы Камилы Кабельо. Включает совместный трек с Эдом Шираном!. Она вернулась и лучше, чем когда-либо! Камила Кабельо официально объявила о выходе своего третьего студийного альбома Familia. «Я думаю, что это то, что я действительно хотела показать — коллективную радость, — сказала она во время беседы с Зейном Лоу на Apple Music 1 в июле 2021 года. — Я просто хочу, чтобы это было такое семейное дело, потому что это сделало бы меня счастливой. Это сделало бы мою жизнь лучше, и это то, чего я хочу, и именно это я действительно пыталась продемонстрировать всем этим альбомом. И песня «Don’t Go Yet» — это в моём понимании (с точки зрения звучания и мелодии), просто моя свобода. … Я думаю, что мои корни ушли глубже, как мне действительно было нужно». В 2021 году певица поделилась первым синглом этой новой музыкальной эры, «Don’t Go Yet». И хотя певица не поделилась подробной информацией о том, что будет дальше, оказалось, что Камила работала над музыкой на протяжении всей продолжающейся пандемии коронавируса. В своем Instagram* она писала: «Я пишу много новой музыки, и она исходит из действительно чистого места. Напоминая себе каждый день, что надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним или завтрашним. Давайте сегодня будем очень нежными, мягкими и добрыми к себе и другим». «Это было путешествие для меня с точки зрения реальных отношений с другими людьми, а также взаимосвязи и взаимодействия, чтобы действительно достичь максимальной стабильности и честности, истинную себя», — сказала Камила Зейну Лоу в Apple Music 1 в марте 2022 года. «И именно поэтому этот альбом называется Familia, потому что я просто чувствую, что эти отношения и та близость между моими сотрудниками и друзьями, которые у меня сложились на этом пути, действительно вывели меня из плохого в отличное место. И я не могу не гордиться этим альбомом. Я имею в виду, я понимаю, что все так говорят, но я действительно считаю, что это мой лучший альбом на данный момент». Совсем недавно был выпущен еще один сингл с нового альбом - коллаборация с мега-звездой поп-сцены Эдом Шираном, "Bam Bam". Третий альбом Камилы станет продолжением ее одноименного дебютного альбома, вышедшего в январе 2018 года, и второго альбома Romance, выпущенного в декабре 2019 года.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399442012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Camila Cabello
Альбом (сингл)
Familia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Familia, Celia, Psychofreak, Bam Bam, La Buena Vida, Quiet, Boys Don’t Cry, Hasta Los Dientes, No Doubt, Don’t Go Yet, Lola, Everyone At This Party
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый студийный альбом мультиплатиновой кубино-американской певицы Камилы Кабельо. Включает совместный трек с Эдом Шираном!. Она вернулась и лучше, чем когда-либо! Камила Кабельо официально объявила о выходе своего третьего студийного альбома Familia. «Я думаю, что это то, что я действительно хотела показать — коллективную радость, — сказала она во время беседы с Зейном Лоу на Apple Music 1 в июле 2021 года. — Я просто хочу, чтобы это было такое семейное дело, потому что это сделало бы меня счастливой. Это сделало бы мою жизнь лучше, и это то, чего я хочу, и именно это я действительно пыталась продемонстрировать всем этим альбомом. И песня «Don’t Go Yet» — это в моём понимании (с точки зрения звучания и мелодии), просто моя свобода. … Я думаю, что мои корни ушли глубже, как мне действительно было нужно». В 2021 году певица поделилась первым синглом этой новой музыкальной эры, «Don’t Go Yet». И хотя певица не поделилась подробной информацией о том, что будет дальше, оказалось, что Камила работала над музыкой на протяжении всей продолжающейся пандемии коронавируса. В своем Instagram* она писала: «Я пишу много новой музыки, и она исходит из действительно чистого места. Напоминая себе каждый день, что надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним или завтрашним. Давайте сегодня будем очень нежными, мягкими и добрыми к себе и другим». «Это было путешествие для меня с точки зрения реальных отношений с другими людьми, а также взаимосвязи и взаимодействия, чтобы действительно достичь максимальной стабильности и честности, истинную себя», — сказала Камила Зейну Лоу в Apple Music 1 в марте 2022 года. «И именно поэтому этот альбом называется Familia, потому что я просто чувствую, что эти отношения и та близость между моими сотрудниками и друзьями, которые у меня сложились на этом пути, действительно вывели меня из плохого в отличное место. И я не могу не гордиться этим альбомом. Я имею в виду, я понимаю, что все так говорят, но я действительно считаю, что это мой лучший альбом на данный момент». Совсем недавно был выпущен еще один сингл с нового альбом - коллаборация с мега-звездой поп-сцены Эдом Шираном, "Bam Bam". Третий альбом Камилы станет продолжением ее одноименного дебютного альбома, вышедшего в январе 2018 года, и второго альбома Romance, выпущенного в декабре 2019 года.
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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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