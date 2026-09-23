Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка
Симфония № 4 Антона Брукнера в исполнении Мюнхенского филармонического оркестра под управлением выдающегося дирижера Серджу Челибидаке. Серджу Челибидаке был, без сомнения, одним из самых важных и оригинальных дирижеров недавнего прошлого. Он был перфекционистом, которому не нравилось то, что он считал синтетическими звуками, создаваемыми в современной студии звукозаписи, предпочитая непосредственность концертной площадки и взаимодействие с живой аудиторией. Эта запись Брукнера отмечает выдающееся наследие его сотрудничества с Мюнхенским филармоническим оркестром, музыкальным руководителем которого он был с 1979 года до своей смерти в 1996 году. «Одно из величайших исполнений Брукнера, которое я когда-либо слышал - поистине выдающийся акт воссоздающего воображения (…). [Это исполнение] сосредоточено на игре на струнах удивительной глубины, красноречия и однородности. Как и в случае с Джулини, именно партии альта и виолончели, кажется, таят в себе самую душу музыки. Кантилены для альтов в медленной части (…) - вещи редкой красоты ». Gramophone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитOST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) вини...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Tou...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEmmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) ...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCamila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713)...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) винилова...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитArea 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) вини...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) в...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка