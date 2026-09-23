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Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка

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Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 1
Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 2
Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sergiu Celibidache
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 1
  • Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 2
  • Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500753
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Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка
1 790 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296731082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sergiu Celibidache
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Bewegt, nicht zu schnell, II. Andante quasi allegretto, III. Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend, IV. Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка

Симфония № 4 Антона Брукнера в исполнении Мюнхенского филармонического оркестра под управлением выдающегося дирижера Серджу Челибидаке. Серджу Челибидаке был, без сомнения, одним из самых важных и оригинальных дирижеров недавнего прошлого. Он был перфекционистом, которому не нравилось то, что он считал синтетическими звуками, создаваемыми в современной студии звукозаписи, предпочитая непосредственность концертной площадки и взаимодействие с живой аудиторией. Эта запись Брукнера отмечает выдающееся наследие его сотрудничества с Мюнхенским филармоническим оркестром, музыкальным руководителем которого он был с 1979 года до своей смерти в 1996 году. «Одно из величайших исполнений Брукнера, которое я когда-либо слышал - поистине выдающийся акт воссоздающего воображения (…). [Это исполнение] сосредоточено на игре на струнах удивительной глубины, красноречия и однородности. Как и в случае с Джулини, именно партии альта и виолончели, кажется, таят в себе самую душу музыки. Кантилены для альтов в медленной части (…) - вещи редкой красоты ». Gramophone

Отзывы о товаре Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296731082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sergiu Celibidache
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Bewegt, nicht zu schnell, II. Andante quasi allegretto, III. Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend, IV. Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Симфония № 4 Антона Брукнера в исполнении Мюнхенского филармонического оркестра под управлением выдающегося дирижера Серджу Челибидаке. Серджу Челибидаке был, без сомнения, одним из самых важных и оригинальных дирижеров недавнего прошлого. Он был перфекционистом, которому не нравилось то, что он считал синтетическими звуками, создаваемыми в современной студии звукозаписи, предпочитая непосредственность концертной площадки и взаимодействие с живой аудиторией. Эта запись Брукнера отмечает выдающееся наследие его сотрудничества с Мюнхенским филармоническим оркестром, музыкальным руководителем которого он был с 1979 года до своей смерти в 1996 году. «Одно из величайших исполнений Брукнера, которое я когда-либо слышал - поистине выдающийся акт воссоздающего воображения (…). [Это исполнение] сосредоточено на игре на струнах удивительной глубины, красноречия и однородности. Как и в случае с Джулини, именно партии альта и виолончели, кажется, таят в себе самую душу музыки. Кантилены для альтов в медленной части (…) - вещи редкой красоты ». Gramophone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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