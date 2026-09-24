Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 718367
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Трек-лист
Сторона A А хочешь, я выучусь шить?, Я развлечь вас постараюсь, Картинка иль, может, отметинка, Усталость преодолевая, Как Ваша Светлость поживает?, Не пускайте поэта в Париж, Уезжают мои родственники, Сторона B Когда б мы жили без затей, Приходи, пожалуйста, пораньше, Эта книга пропахла твоим табаком, Этот воздушный транспорт, И вот уже вхожу в такую реку, Ничего не помню больше, Мне что-то стало трудно дышать
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка
Музыкальный альбом Вероники Долиной. Веронику Долину называют поэтической наследницей Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Певица получила благословение от самого Булата Окуджавы, за что в кругу поклонников именуется «последней шестидесятницей».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитOST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) вини...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитCute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Tou...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитEmmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) ...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитSergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) вин...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитCamila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитEros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713)...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитEros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) винилова...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитArea 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитVarious Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитVarious Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) вини...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Трек-лист
Сторона A А хочешь, я выучусь шить?, Я развлечь вас постараюсь, Картинка иль, может, отметинка, Усталость преодолевая, Как Ваша Светлость поживает?, Не пускайте поэта в Париж, Уезжают мои родственники, Сторона B Когда б мы жили без затей, Приходи, пожалуйста, пораньше, Эта книга пропахла твоим табаком, Этот воздушный транспорт, И вот уже вхожу в такую реку, Ничего не помню больше, Мне что-то стало трудно дышать
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Музыкальный альбом Вероники Долиной. Веронику Долину называют поэтической наследницей Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Певица получила благословение от самого Булата Окуджавы, за что в кругу поклонников именуется «последней шестидесятницей».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - по цене 1770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка