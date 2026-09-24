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Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка

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Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 1
Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 2
Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 1
  • Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 2
  • Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Трек-лист
Сторона A А хочешь, я выучусь шить?, Я развлечь вас постараюсь, Картинка иль, может, отметинка, Усталость преодолевая, Как Ваша Светлость поживает?, Не пускайте поэта в Париж, Уезжают мои родственники, Сторона B Когда б мы жили без затей, Приходи, пожалуйста, пораньше, Эта книга пропахла твоим табаком, Этот воздушный транспорт, И вот уже вхожу в такую реку, Ничего не помню больше, Мне что-то стало трудно дышать
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Вероники Долиной. Веронику Долину называют поэтической наследницей Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Певица получила благословение от самого Булата Окуджавы, за что в кругу поклонников именуется «последней шестидесятницей».



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Вероника Долина
Альбом (сингл)
Как Ваша Светлость Поживает?
Жанр
Шансон
Трек-лист
Сторона A А хочешь, я выучусь шить?, Я развлечь вас постараюсь, Картинка иль, может, отметинка, Усталость преодолевая, Как Ваша Светлость поживает?, Не пускайте поэта в Париж, Уезжают мои родственники, Сторона B Когда б мы жили без затей, Приходи, пожалуйста, пораньше, Эта книга пропахла твоим табаком, Этот воздушный транспорт, И вот уже вхожу в такую реку, Ничего не помню больше, Мне что-то стало трудно дышать
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный альбом Вероники Долиной. Веронику Долину называют поэтической наследницей Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Певица получила благословение от самого Булата Окуджавы, за что в кругу поклонников именуется «последней шестидесятницей».


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вероника Долина - Как Ваша Светлость Поживает? (4640004137874) виниловая пластинка - по цене 1770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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