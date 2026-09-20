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The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка

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The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500994
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка

The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка
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The White Stripes - Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix) (V7) (coloured) (0810074420204) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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