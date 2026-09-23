OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка
Саундтрек к новому эпизоду о приключениях знаменитого французского Агента 117. Показанный 17 июля на церемонии закрытия 74-го Каннского кинофестиваля, в кинотеатры прибывает третий эпизод приключений OSS 117, самых «французских» секретных агентов! В главной роли по-прежнему играет Жан Дюжарден, а режиссер Николас Бедос обещает, что «Из Африки с любовью» станет самым неполиткорректным эпизодом сериала. Как и в предыдущих частях франшизы, за Николасом Бедосом следует Анна-Софи Вернаэйэн, чтобы предложить нам саундтрек, соответствующий лучшим шпионским фильмам! В дополнение к ритмичным оркестровым темам, которые сопровождают невзгоды нашего героя, дуэт представляет оригинальную песню в исполнении Indy EKA «From Africa with Love». Французско-камерунский певец предлагает нам проникновенный хит в традициях величайших тем Джеймса Бонда. Обращают на себя внимание и кавер на легендарный "Le Freak" группы Chic от Tessa а также знаменитый "Superman" от Commodores, который завершает этот взрывной саундтрек.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка