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OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка

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OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 1
OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 2
OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 3
OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 4
OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
OSS 117: From Africa With Love
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500428
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398882413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
OSS 117: From Africa With Love
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Versnaeyen, Anne-Sophie Nicolas, Bedos - Le bunker, Versnaeyen, Anne-Sophie Nicolas, Bedos - Evasion, Eka, Indy - From Africa with Love, Versnaeyen, Anne-Sophie - Retour d'Hubert, Versnaeyen, Anne-Sophie - L'informatique, Versnaeyen, Anne-Sophie - Hubert dactylo, Versnaeyen, Anne-Sophie - Depart en mission, Versnaeyen, Anne-Sophie - L'Afrique !, Versnaeyen, Anne-Sophie - Accueil discret, Versnaeyen, Anne-Sophie - Hall d'hotel, Versnaeyen, Anne-Sophie - Micheline, Versnaeyen, Anne-Sophie - Zephyr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка

Саундтрек к новому эпизоду о приключениях знаменитого французского Агента 117. Показанный 17 июля на церемонии закрытия 74-го Каннского кинофестиваля, в кинотеатры прибывает третий эпизод приключений OSS 117, самых «французских» секретных агентов! В главной роли по-прежнему играет Жан Дюжарден, а режиссер Николас Бедос обещает, что «Из Африки с любовью» станет самым неполиткорректным эпизодом сериала. Как и в предыдущих частях франшизы, за Николасом Бедосом следует Анна-Софи Вернаэйэн, чтобы предложить нам саундтрек, соответствующий лучшим шпионским фильмам! В дополнение к ритмичным оркестровым темам, которые сопровождают невзгоды нашего героя, дуэт представляет оригинальную песню в исполнении Indy EKA «From Africa with Love». Французско-камерунский певец предлагает нам проникновенный хит в традициях величайших тем Джеймса Бонда. Обращают на себя внимание и кавер на легендарный "Le Freak" группы Chic от Tessa а также знаменитый "Superman" от Commodores, который завершает этот взрывной саундтрек.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398882413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
OSS 117: From Africa With Love
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Versnaeyen, Anne-Sophie Nicolas, Bedos - Le bunker, Versnaeyen, Anne-Sophie Nicolas, Bedos - Evasion, Eka, Indy - From Africa with Love, Versnaeyen, Anne-Sophie - Retour d'Hubert, Versnaeyen, Anne-Sophie - L'informatique, Versnaeyen, Anne-Sophie - Hubert dactylo, Versnaeyen, Anne-Sophie - Depart en mission, Versnaeyen, Anne-Sophie - L'Afrique !, Versnaeyen, Anne-Sophie - Accueil discret, Versnaeyen, Anne-Sophie - Hall d'hotel, Versnaeyen, Anne-Sophie - Micheline, Versnaeyen, Anne-Sophie - Zephyr
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к новому эпизоду о приключениях знаменитого французского Агента 117. Показанный 17 июля на церемонии закрытия 74-го Каннского кинофестиваля, в кинотеатры прибывает третий эпизод приключений OSS 117, самых «французских» секретных агентов! В главной роли по-прежнему играет Жан Дюжарден, а режиссер Николас Бедос обещает, что «Из Африки с любовью» станет самым неполиткорректным эпизодом сериала. Как и в предыдущих частях франшизы, за Николасом Бедосом следует Анна-Софи Вернаэйэн, чтобы предложить нам саундтрек, соответствующий лучшим шпионским фильмам! В дополнение к ритмичным оркестровым темам, которые сопровождают невзгоды нашего героя, дуэт представляет оригинальную песню в исполнении Indy EKA «From Africa with Love». Французско-камерунский певец предлагает нам проникновенный хит в традициях величайших тем Джеймса Бонда. Обращают на себя внимание и кавер на легендарный "Le Freak" группы Chic от Tessa а также знаменитый "Superman" от Commodores, который завершает этот взрывной саундтрек.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie Versnaeyen) (0194398882413) виниловая пластинка - купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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