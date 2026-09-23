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Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка

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Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 2
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 3
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 4
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 5
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 6
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 7
Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Narco
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 7
  • Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398444314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Narco
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Other On Up, Stone My Soul, Carry Me Home, This Screamadelica
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка

Переиздание миниальбома Primal Scream "Dixie Narco" 1992 года. Лимитированное издание на виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Малоизвестный - но очень любимый фанатами - шедевр начала 90-х, Dixie Narco EP, был выпущен в 1992 году. Записанный в Ardent Studios в Мемфисе, он стал продолжением экспериментов, которые проводились на предыдущем альбоме "Screamadelica", включая эйсид-хаус, кантри-блюз и редкую кавер-версию Денниса Уилсона на четыре его трека. Это долгожданное издание для RSD 2021 года является первым официальным переизданием с 1992 года и возвращает на рынок релиз, которого давно уже нет в продаже. Обложка и упаковка повторяют дизайн и упаковку оригинального EP.



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398444314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Narco
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Other On Up, Stone My Soul, Carry Me Home, This Screamadelica
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание миниальбома Primal Scream "Dixie Narco" 1992 года. Лимитированное издание на виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Малоизвестный - но очень любимый фанатами - шедевр начала 90-х, Dixie Narco EP, был выпущен в 1992 году. Записанный в Ardent Studios в Мемфисе, он стал продолжением экспериментов, которые проводились на предыдущем альбоме "Screamadelica", включая эйсид-хаус, кантри-блюз и редкую кавер-версию Денниса Уилсона на четыре его трека. Это долгожданное издание для RSD 2021 года является первым официальным переизданием с 1992 года и возвращает на рынок релиз, которого давно уже нет в продаже. Обложка и упаковка повторяют дизайн и упаковку оригинального EP.


Теги товара: Indie, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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