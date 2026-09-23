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Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка

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Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 1
Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 2
Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 3
Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 4
Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 5
Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Carole King
Альбом (сингл)
Carole King In Concert Live at the BBC, 1971
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 1
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 2
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 3
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 4
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 5
  • Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398537511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Carole King
Альбом (сингл)
Carole King In Concert Live at the BBC, 1971
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Feel The Earth Move, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, So Far Away, Its Too Late, Smackwater Jack, Way Over Yonder, Will You Love Me Tomorrow, Up On The Roof
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка

Эта виниловая пластинка станет не только украшением вашей коллекции, но и отличным подарком для истинных ценителей музыки. Благодаря ограниченному тиражу, она быстро обретет статус редкой и ценной вещи. Не упустите шанс стать обладателем настоящего музыкального шедевра!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398537511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Carole King
Альбом (сингл)
Carole King In Concert Live at the BBC, 1971
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Feel The Earth Move, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, So Far Away, Its Too Late, Smackwater Jack, Way Over Yonder, Will You Love Me Tomorrow, Up On The Roof
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Эта виниловая пластинка станет не только украшением вашей коллекции, но и отличным подарком для истинных ценителей музыки. Благодаря ограниченному тиражу, она быстро обретет статус редкой и ценной вещи. Не упустите шанс стать обладателем настоящего музыкального шедевра!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511) виниловая пластинка - стоимость товара 1670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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