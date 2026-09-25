Marvin Gaye - Pride And Joy (Music Legends) (3596974241862) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Pride And Joy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734907
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Pride And Joy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pride And Joy, Hitch Hike, My Funny Valentine, It Hurts Me Too, Easy Living, Love For Sale, Taking My Time, How High The Moon, Stubborn Kind Of Fellow, Get My Hands On Some Lovin', Witchcraft, I'm Yours, You're Mine, How Deep Is The Ocean, Always, Hello There Angel, Let Your Conscience Be Your Guide
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye - Pride And Joy (Music Legends) (3596974241862) виниловая пластинка
Сборник записей американского певца, автора песен, музыканта Марвина Гэя, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Гэй начинал как сессионный музыкант (барабанщик и клавишник), а также пел в разных вашингтонских ду-вуп-коллективах. В 1961 году он привлёк внимание начинающего продюсера Берри Горди, который предложил певцу с приятным тембром голоса контракт с только что основанным им лейблом «Motown», где тот вскоре стал сольной звездой. Виниловая пластинка Wagram Music представляет собой сборник ранних хитов и джазовых стандартов из начала карьеры артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Pride And Joy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pride And Joy, Hitch Hike, My Funny Valentine, It Hurts Me Too, Easy Living, Love For Sale, Taking My Time, How High The Moon, Stubborn Kind Of Fellow, Get My Hands On Some Lovin', Witchcraft, I'm Yours, You're Mine, How Deep Is The Ocean, Always, Hello There Angel, Let Your Conscience Be Your Guide
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник записей американского певца, автора песен, музыканта Марвина Гэя, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Гэй начинал как сессионный музыкант (барабанщик и клавишник), а также пел в разных вашингтонских ду-вуп-коллективах. В 1961 году он привлёк внимание начинающего продюсера Берри Горди, который предложил певцу с приятным тембром голоса контракт с только что основанным им лейблом «Motown», где тот вскоре стал сольной звездой. Виниловая пластинка Wagram Music представляет собой сборник ранних хитов и джазовых стандартов из начала карьеры артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Marvin Gaye - Pride And Joy (Music Legends) (3596974241862) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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