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Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка

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Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
I WALK THE LINE
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) - фото 1
  • Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734799
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
I WALK THE LINE
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, The Ways Of A Woman In Love, All over again, I Got Stripes, Folsom Prison Blues, Home Of The Blues, There You Go, Next In Line, Guess Things Happen That Way, Ballad Of A Teenage Queen, Don't Take Your Guns To Town, Cry Cry Cry, Frankie's Man, Johnny, Get Rhythm, Born To Lose, Come In Stranger, Bonanza, Tennessee Flat-Top Box
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка

Сборник записей американского певца, ключевой фигуры в музыке кантри Джонни Кэша, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Джонни Кэш — легенда в истории музыки. Прежде всего, Кэш был величайшим и самым влиятельным американским кантри-певцом, а также талантливым автором песен. Музыкальный диапазон Кэша простирался от кантри, госпела, рокабилли, блюза, фолка и поп-музыки до альтернативного кантри, который Рик Рубин мастерски возродил с середины 1990-х годов. Его концерты в тюрьмах Фолсом и Сан-Квентин в конце 1960-х годов стали легендарными. Кэш написал около 500 песен, записал примерно 2500 треков, продал более 50 миллионов пластинок и получил 13 премий «Грэмми». Он также снимался в нескольких фильмах и телесериалах

Отзывы о товаре Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
I WALK THE LINE
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, The Ways Of A Woman In Love, All over again, I Got Stripes, Folsom Prison Blues, Home Of The Blues, There You Go, Next In Line, Guess Things Happen That Way, Ballad Of A Teenage Queen, Don't Take Your Guns To Town, Cry Cry Cry, Frankie's Man, Johnny, Get Rhythm, Born To Lose, Come In Stranger, Bonanza, Tennessee Flat-Top Box
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей американского певца, ключевой фигуры в музыке кантри Джонни Кэша, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Джонни Кэш — легенда в истории музыки. Прежде всего, Кэш был величайшим и самым влиятельным американским кантри-певцом, а также талантливым автором песен. Музыкальный диапазон Кэша простирался от кантри, госпела, рокабилли, блюза, фолка и поп-музыки до альтернативного кантри, который Рик Рубин мастерски возродил с середины 1990-х годов. Его концерты в тюрьмах Фолсом и Сан-Квентин в конце 1960-х годов стали легендарными. Кэш написал около 500 песен, записал примерно 2500 треков, продал более 50 миллионов пластинок и получил 13 премий «Грэмми». Он также снимался в нескольких фильмах и телесериалах
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