Описание товара Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка

Ветераны трип-хопа Morcheeba впечатляюще возвращаются со своим потрясающим 11-м студийным альбомом "Escape The Chaos". Издание на виниле. "Вся эта пластинка - это попытка восстановить связь с тем, что действительно важно. То, что в вашем сердце, или то, что в мире, когда вы ступаете ногами на траву и чувствуете землю под собой", - говорит Росс Годфри. "Для меня 'We Live and Die' - это о моем времени в группе, музыкальном мире и жизни в целом", - говорит Скай о главном сингле. "Границы размыты после всего этого времени. В каком-то смысле это дань уважения тридцати годам, которые я провел в Morcheeba, что составляет 60% моего существования". Образованная в Лондоне в 1995 году, легендарная группа продала более 10 миллионов альбомов по всему миру и оставила свой след как одна из самых влиятельных групп последнего времени. После своего дебютного альбома 1996 года "Who Can You Trust?" группа выпустила ряд успешных студийных альбомов, включая платиновый "Big Calm" 1998 года, спродюсировала альбом Дэвида Бирна из Talking Heads и создала саундтреки для оскароносного режиссера Стивена Содерберга. Сейчас, в свой 30-й год, Morcheeba так же актуальны, как и всегда, и будут праздновать это событие с размахом.