Top.Mail.Ru
Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 1
Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 2
Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chlara
Альбом (сингл)
Love Ya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 1
  • Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 2
  • Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241417269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chlara
Альбом (сингл)
Love Ya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Is The Loneliest Letter, You Really Shouldn't've, A Rich Man's Wife, Heroes, Sunburn, Ikaw Na Yata, I Wanna Love Ya, Lady Bird, Spring Slips Away, Come To Bed, Baby Just Let Me Go, 747
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Is The Loneliest Letter, You Really Shouldn't've, A Rich Man's Wife, Heroes, Sunburn, Ikaw Na Yata, I Wanna Love Ya, Lady Bird, Spring Slips Away, Come To Bed, Baby Just Let Me Go, 747

Отзывы о товаре Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241417269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chlara
Альбом (сингл)
Love Ya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Is The Loneliest Letter, You Really Shouldn't've, A Rich Man's Wife, Heroes, Sunburn, Ikaw Na Yata, I Wanna Love Ya, Lady Bird, Spring Slips Away, Come To Bed, Baby Just Let Me Go, 747
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Is The Loneliest Letter, You Really Shouldn't've, A Rich Man's Wife, Heroes, Sunburn, Ikaw Na Yata, I Wanna Love Ya, Lady Bird, Spring Slips Away, Come To Bed, Baby Just Let Me Go, 747
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chlara - Love Ya (Audiophile Edition) (4895241417269) виниловая пластинка - по цене 5820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...