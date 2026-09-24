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Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка

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Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 1
Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 2
Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 3
Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modena City Ramblers
Альбом (сингл)
Appunti Partigiani
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 1
  • Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 2
  • Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 3
  • Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478136290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modena City Ramblers
Альбом (сингл)
Appunti Partigiani
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bella Ciao (Live), Auschwitz, Oltre Il Ponte, I Ribelli Della Montagna, La Guerra Di Piero, Al Dievel, All You Fascists, Notte Di San Severo, Il Sentiero, Il Partigiano John, L'Unica Superstite, Spara Jurij, La Pianura Dei Sette Fratelli, Piet? L'? Morta, Viva L'Italia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bella Ciao (Live), Auschwitz, Oltre Il Ponte, I Ribelli Della Montagna, La Guerra Di Piero, Al Dievel, All You Fascists, Notte Di San Severo, Il Sentiero, Il Partigiano John, L'Unica Superstite, Spara Jurij, La Pianura Dei Sette Fratelli, Piet? L'? Morta, Viva L'Italia

Отзывы о товаре Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478136290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modena City Ramblers
Альбом (сингл)
Appunti Partigiani
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bella Ciao (Live), Auschwitz, Oltre Il Ponte, I Ribelli Della Montagna, La Guerra Di Piero, Al Dievel, All You Fascists, Notte Di San Severo, Il Sentiero, Il Partigiano John, L'Unica Superstite, Spara Jurij, La Pianura Dei Sette Fratelli, Piet? L'? Morta, Viva L'Italia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bella Ciao (Live), Auschwitz, Oltre Il Ponte, I Ribelli Della Montagna, La Guerra Di Piero, Al Dievel, All You Fascists, Notte Di San Severo, Il Sentiero, Il Partigiano John, L'Unica Superstite, Spara Jurij, La Pianura Dei Sette Fratelli, Piet? L'? Morta, Viva L'Italia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modena City Ramblers - Appunti Partigiani (0602478136290) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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