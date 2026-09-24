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MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка

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MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 1
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 2
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 3
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 4
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 5
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 6
MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
HIGH TIME
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 1
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 2
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 3
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 4
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 5
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 6
  • MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497837359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
HIGH TIME
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sister Anne, Baby Won't Ya, Miss X, Gotta Keep Movin', Future/Now, Poison, Over And Over, Skunk (Sonicly Speaking)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sister Anne, Baby Won't Ya, Miss X, Gotta Keep Movin', Future/Now, Poison, Over And Over, Skunk (Sonicly Speaking)

Отзывы о товаре MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497837359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
HIGH TIME
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sister Anne, Baby Won't Ya, Miss X, Gotta Keep Movin', Future/Now, Poison, Over And Over, Skunk (Sonicly Speaking)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sister Anne, Baby Won't Ya, Miss X, Gotta Keep Movin', Future/Now, Poison, Over And Over, Skunk (Sonicly Speaking)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


MC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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