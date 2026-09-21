Oasis - Be Here Now (5051961085013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
BE HERE NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711871
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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961085013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
BE HERE NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
D'You Know What I Mean?, My Big Mouth, Magic Pie, Stand By Me, I Hope, I Think, I Know, The Girl In The Dirty Shirt, Fade In-Out, Don't Go Away, Be Here Now, All Around The World, It's Gettin' Better (Man!!), All Around The World (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oasis - Be Here Now (5051961085013) виниловая пластинка
Третий студийный альбом британской рок-группы Oasis был выпущен в августе 1997 года. Это был очень ожидаемый всеми альбом, из-за чего в первый же день релиза было раскуплено 423 000 копий. «Be Here Now» стал самым быстрораспродаваемым альбомом за всю историю британской музыки и самым коммерчески успешным диском года, однако он не оправдал ожиданий большинства из-за чрезмерно длинных песен и чересчур пышных аранжировок.
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Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961085013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
BE HERE NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
D'You Know What I Mean?, My Big Mouth, Magic Pie, Stand By Me, I Hope, I Think, I Know, The Girl In The Dirty Shirt, Fade In-Out, Don't Go Away, Be Here Now, All Around The World, It's Gettin' Better (Man!!), All Around The World (Reprise)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Третий студийный альбом британской рок-группы Oasis был выпущен в августе 1997 года. Это был очень ожидаемый всеми альбом, из-за чего в первый же день релиза было раскуплено 423 000 копий. «Be Here Now» стал самым быстрораспродаваемым альбомом за всю историю британской музыки и самым коммерчески успешным диском года, однако он не оправдал ожиданий большинства из-за чрезмерно длинных песен и чересчур пышных аранжировок.
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Oasis - Be Here Now (5051961085013) виниловая пластинка - стоимость товара 5170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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