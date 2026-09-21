Annihilator - Refresh The Demon (4029759175278) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Refresh The Demon
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 711806
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Refresh The Demon
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Refresh The Demon, Ultraparanoia, Syn. Kill 1, Awaken, The Pastor Of Disaster, City Of Ice, A Man Called Nothing, Innocent Eyes, Voices And Victims, Anything For Money, Hunger
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Annihilator - Refresh The Demon (4029759175278) виниловая пластинка
Refresh the Demon — пятый студийный альбом канадской трэш-метал-группы Annihilator, выпущенный в 1996 году. Для тех, кто только что поднялся с пола после удара "King Of The Kill", "Refresh The Demon" был именно тем, что доктор прописал. По словам Уотерса, это было продолжение того же творческого импульса, который вдохновил "King of The Kill", и ощущалось как вторая творческая путевка в жизнь. Альбом переиздается с полностью ремастированным звуком на высококачественном 180-граммовом черном виниле. Издание включает обновленное оформление с совершенно новыми заметками Алекса Миласа (Metal Hammer UK), который брал интервью у Джеффа Уотерса для этой серии переизданий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Refresh The Demon
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Refresh The Demon, Ultraparanoia, Syn. Kill 1, Awaken, The Pastor Of Disaster, City Of Ice, A Man Called Nothing, Innocent Eyes, Voices And Victims, Anything For Money, Hunger
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Refresh the Demon — пятый студийный альбом канадской трэш-метал-группы Annihilator, выпущенный в 1996 году. Для тех, кто только что поднялся с пола после удара "King Of The Kill", "Refresh The Demon" был именно тем, что доктор прописал. По словам Уотерса, это было продолжение того же творческого импульса, который вдохновил "King of The Kill", и ощущалось как вторая творческая путевка в жизнь. Альбом переиздается с полностью ремастированным звуком на высококачественном 180-граммовом черном виниле. Издание включает обновленное оформление с совершенно новыми заметками Алекса Миласа (Metal Hammer UK), который брал интервью у Джеффа Уотерса для этой серии переизданий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Annihilator - Refresh The Demon (4029759175278) виниловая пластинка - купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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